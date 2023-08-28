В ГУР рассказали, сколько в России остается ракет

В России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), стреляющих на расстояние более 500 километров и которыми враг чаще всего атакует разные регионы Украины.

Об этом, в понедельник, 28 августа, РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", - сказал Скибицкий.

Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще около 75 единиц "Кинжалов".