В ГУР рассказали, сколько в России остается ракет
В России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет
Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)
В России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), стреляющих на расстояние более 500 километров и которыми враг чаще всего атакует разные регионы Украины.
Об этом, в понедельник, 28 августа, РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.
По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.
"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", - сказал Скибицкий.
Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще около 75 единиц "Кинжалов".
Популярное сейчас
- Стала известна оценка Малиновского в дебютном матче за Дженоа
- Русин подписал контракт с Сандерлендом - СМИ
- Шахтер снова лидер, тренер Зари хочет в отставку, шоу Барселоны. Главные новости за 27 августа
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО