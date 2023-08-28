В Офисе Президента спрогнозировали окончание войны с Россией

Украинцам вряд ли придется отвоевывать у России каждый километр кровью, потому что при определенных условиях "события будут приобретать другой вид". Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в понедельник, 28 августа.

"Легко не будет, но большая наивность полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент – так же, как и началось", – считает он.

По словам Подоляка, сейчас вся внутренняя легитимность Путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", – написал он. Подоляк отметил, что убийство предводителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации в России для насыщения фронта – это только "выигрыш времени".

Ранее в ОП заявили, что Россия находится на грани потери стратегических позиций. ВСУ продвигаются вперед на юге и становятся все ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым".