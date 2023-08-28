  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Офисе Президента спрогнозировали окончание войны с Россией
В тренде

В Офисе Президента спрогнозировали окончание войны с Россией

Общие новости
(1 голосов)

В конце концов, все закончится быстро и в один момент – так же, как и началось, считает Михаил Подоляк

В Офисе Президента спрогнозировали окончание войны с Россией

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинцам вряд ли придется отвоевывать у России каждый километр кровью, потому что при определенных условиях "события будут приобретать другой вид". Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в понедельник, 28 августа.

"Легко не будет, но большая наивность полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент – так же, как и началось", – считает он.

По словам Подоляка, сейчас вся внутренняя легитимность Путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", – написал он.

Подоляк отметил, что убийство предводителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации в России для насыщения фронта – это только "выигрыш времени".

Ранее в ОП заявили, что Россия находится на грани потери стратегических позиций. ВСУ продвигаются вперед на юге и становятся все ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым".

По теме
yellow-arrow
В ГУР рассказали, сколько в России остается ракет
yellow-arrow
UA-Футбол принимает участие в аудиопремии лучших подкастеров Украины СЛУШНО-2023 – поддержите нас своим голосом
yellow-arrow
ВСУ освободили Работино и продвигаются дальше
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
korrespondent

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде