Греция может передать Украине танки Leopard 1

Правительство Германии предложило Греции передать 100 собственных танков Leopard 1 Украине, а получить такое же количество модернизированных бронемашин.

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Об этом сообщает греческое издание Flight.

Как отмечается, в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов по принципу "один к одному".

Также Германия возьмет на себя расходы по полному ремонту на греческих предприятиях или в любом другом месте по выбору греческого правительства.

Кроме того, на эти бронемашины установят современные тепловизоры, которые также используются на Leopard 2. Танки также получат дополнительную броню.

Единственным требованием от Германии является передача исправных танков, поскольку греческие Leopard 1A5 за более чем три десятилетия никоим образом не проходили капитальный ремонт.

Обмен танков может произойти по принципу трехстороннего соглашения, благодаря которому Украина получила греческие БМП-1, а Греции передали немецкие Marder 1.

Общий танковый парк Leopard 1 Греции составляет около 500 машин. Он состоит преимущественно из машин версии Leopard 1A5/GR. Однако далеко не все из них сегодня находятся в исправном состоянии.

Leopard 1GR фактически являются модернизированными танками Leopard 1A3, что были приобретены у Бундесвера в количестве 104 единиц. Они получили более современную систему управления огнем EMES 12A3.

Греция также имеет на вооружении определенное количество Leopard 1V, когда-то принадлежавших армии Нидерландов и фактически принадлежащих к поколению Leopard 1A4, в свое время получивших новую систему управления огнем EMES 12A3.

Ранее сообщалось, что Украина получит около 30 танков Leopard 1 от немецкого оружейного концерна Rheinmetall, который в свою очередь выкупил их у Бельгии.

Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".

Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности Leopard 1.