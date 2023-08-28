Российское посольство в ЮАР показало карту с украинским Крымом. ФОТО

Посольство России в Южно-Африканской Республике опубликовало в соцсети X карту с потенциальными новыми членами БРИКС, на которой Крым признан украинской территорией.

28 августа российское посольство в ЮАР запостило карту со странами, которые могут стать членами БРИКС в 2024 году, – и на ней оккупированный Россией Крым является частью Украины.

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"Реальность нового многополярного мира", – так подписало посольство РФ мечту о расширении БРИКС (сокращенно от Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Позже российское посольство удалило этот "твит".

Напомним, что 22-24 августа Южно-Африканская Республика принимала саммит БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Физически на саммит этого объединения приехали лидеры четырех стран. Президент России Владимир Путин не приехал, потому что ему угрожает арест в связи с выданным в марте Международным уголовным судом ордером.