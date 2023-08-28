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Зеленский на время войны хочет приравнять коррупцию к госизмене

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Парламент получит данное предложение в ближайшую неделю

Зеленский на время войны хочет приравнять коррупцию к госизмене

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Новина українською

В Украине могут приравнять коррупцию к государственной измене. Это будет действовать до конца военного положения в стране.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталии Мосейчук.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал президент.

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Зеленский сказал, что не знает, поддержат ли это предложение законодатели.

"Поддержат ли это законодатели, я не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество, и очень важно не прикручивать гайки, и не смотреть каждый раз на тот или иной вопиющий случай, а вводить системные вещи", - подчеркнул он.

По словам главы государства, парламент получит данное предложение в ближайшую неделю.

"И дальше игра на стороне парламента", - добавил президент.

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

К тому же, недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке, по данным расследования, выросла втрое.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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