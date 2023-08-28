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ВСУ впервые уничтожили редкий российский комплекс Свет-КУ. ВИДЕО

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Комплекс предназначен для контроля за ситуацией и для отслеживания различных источников радиосигналов

ВСУ впервые уничтожили редкий российский комплекс Свет-КУ. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

ВСУ уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага.

Соответствующее видео опубликовал советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав "Локи" Олейник.

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По его словам, систему "Свет-КУ" в Украине видели трижды - в 2016, 2020 и 2021 годах на временно оккупированных территориях Луганской области.

"На этот раз его обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали. Это первое зарегистрированное поражение", - заявил Олейник.

РБ-636 "Свет-КУ" принят на вооружение армии России в 2012 году, предназначен для контроля за ситуацией и для отслеживания различных источников радиосигналов.

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В статье: война с россией
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