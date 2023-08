ВСУ впервые уничтожили редкий российский комплекс Свет-КУ. ВИДЕО

ВСУ уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага.

Соответствующее видео опубликовал советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав "Локи" Олейник.

По его словам, систему "Свет-КУ" в Украине видели трижды - в 2016, 2020 и 2021 годах на временно оккупированных территориях Луганской области.

"На этот раз его обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали. Это первое зарегистрированное поражение", - заявил Олейник.

РБ-636 "Свет-КУ" принят на вооружение армии России в 2012 году, предназначен для контроля за ситуацией и для отслеживания различных источников радиосигналов.

A rare find, named the RB636 Sveet-KU, was adopted in 2012. In Ukraine, it was spotted three times, in 2016, 2020 and 2021 in the occupied Luhansk region. This time it was discovered behind enemy lines, where russians did not expect to find. This is the first recorded destruction pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl