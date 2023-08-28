  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Резников: Россияне могут попасть в котел под Купянском
В тренде

Резников: Россияне могут попасть в котел под Купянском

Общие новости
(1 голосов)

Хоть и пытаются продвигаться на том направлении

Резников: Россияне могут попасть в котел под Купянском

Liga.net

Новина українською

Несмотря на определенное продвижение российских войск захватчики под Купянском могут оказаться в котле, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении.

Читайте такжеВ Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, - Резников

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

"Это логичный ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении, - ред.), то тогда уже они попадут в котел", - отметил он.

Резников подчеркнул, что украинские подразделения с юга не перебрасываются, тогда как россияне постоянно перемещают свои подразделения: с Херсонской области на южное (Запорожское) направление, с юга - на Восточное направление.

По его словам, такие действия оккупантов - хороший знак для Украины.

"Как говорят военные, "ситуация сложная, но контролируемая", - добавил министр.

По теме
yellow-arrow
Игроки Динамо встретились с украинскими детьми в Бухаресте - ФОТО, ВИДЕО
yellow-arrow
Экс-динамовец Соль забил 4 гола в матче чемпионата Кипра
yellow-arrow
ВСУ впервые уничтожили редкий российский комплекс Свет-КУ. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Резников война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде