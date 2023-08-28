Резников: Россияне могут попасть в котел под Купянском
Хоть и пытаются продвигаться на том направлении
Liga.net
Несмотря на определенное продвижение российских войск захватчики под Купянском могут оказаться в котле, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении.
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.
"Это логичный ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении, - ред.), то тогда уже они попадут в котел", - отметил он.
Резников подчеркнул, что украинские подразделения с юга не перебрасываются, тогда как россияне постоянно перемещают свои подразделения: с Херсонской области на южное (Запорожское) направление, с юга - на Восточное направление.
По его словам, такие действия оккупантов - хороший знак для Украины.
"Как говорят военные, "ситуация сложная, но контролируемая", - добавил министр.
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