ВСУ уничтожили еще 122 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
530 оккупантов пошли на удобрения почвы
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.08.23.
Так, за понедельник, 28 августа, было ликвидировано еще 530 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 261 840 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники, в частности, количество уничтоженных средств ПВО достигло отметки 500.
Потери россиян в технике:
- танков - 4414 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 8579 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 5450 (+25) ед,
- РСЗО - 733 (+3) ед,
- средства ПВО - 500 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4),
- крылатые ракеты – 1419 (+4),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43) ед,
- специальная техника - 820 (+11).
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