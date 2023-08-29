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ВСУ уничтожили еще 122 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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530 оккупантов пошли на удобрения почвы

ВСУ уничтожили еще 122 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.08.23.

Так, за понедельник, 28 августа, было ликвидировано еще 530 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 261 840 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники, в частности, количество уничтоженных средств ПВО достигло отметки 500.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4414 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 8579 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 5450 (+25) ед,
  • РСЗО - 733 (+3) ед,
  • средства ПВО - 500 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4),
  • крылатые ракеты – 1419 (+4),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43) ед,
  • специальная техника - 820 (+11).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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