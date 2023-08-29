ВСУ уничтожили еще 122 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.08.23.

Так, за понедельник, 28 августа, было ликвидировано еще 530 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 261 840 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники, в частности, количество уничтоженных средств ПВО достигло отметки 500.

Потери россиян в технике: