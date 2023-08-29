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Украинская армия имела успех на Запорожском направлении

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ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах в Запорожской области и продолжают наступление южнее Бахмута

Украинская армия имела успех на Запорожском направлении

Генштаб ЗСУ

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Украинские войска имели успех в направлении Вербового на южном фронте. Об этом 29 августа сообщил Генеральный штаб.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"В направлении Новоданиловка-Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили в Генштабе.

В течение суток противник наступал в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Также украинская армия продолжает сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои", - добавили военные.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили Работино в Запорожской области и двигаются дальше. На Бахмутском направлении в течение прошлой недели было деоккупировано еще 1 кв. км территории.

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В статье: война с россией
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Источник:
korrespondent

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