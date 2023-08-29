Сегодня – День памяти погибших защитников Украины

29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Почтите память тех, кто боролся за наше будущее!

На стене памяти появляется все больше имен Героев.

Ваша смерть не была напрасной, вы пролили свою кровь за будущее Украины.

Именно в этот день 9 лет назад россияне расстреляли выходившие из окружения под Иловайском колонны украинских военных. По официальным данным, 366 воинов ВСУ погибли, а сотни человек пропали без вести.

Видео: Силы территориальной обороны ВСУ по инициативе Капелланской службы Сил ТРО ВСУ.