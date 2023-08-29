Тренер сборной Канады покинул свой пост и возглавил клуб из MLS

Джон Хердман покинул пост главного тренера сборной Канады. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.

48-летний англичанин руководил канадцами с 2018 года. Под его руководством национальная команда провела 58 матчей - 36 побед, 7 ничьих и 16 поражений. В период с 2011 по 2018 годы он возглавлял женскую сборную Канады, с которой взял бронзу Олимпиады в 2012-м и 2016-м.

John Herdman Departs Canada Soccer

Men’s National Team.#CANMNT — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) August 28, 2023

Стоит заметить, что Хердман нашел новое место работы. Специалист назначен новым главным тренером "Торонто". Как сообщает пресс-служба канадского клуба, Джон приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября.

He's no stranger to BMO Field. Welcome, Gaffer ????



Toronto FC name John Herdman as Head Coach#TFCLive — Toronto FC (@TorontoFC) August 28, 2023

"Торонто" занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции MLS. "Торонто" - единственный канадский клуб лиги.