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Тренер сборной Канады покинул свой пост и возглавил клуб из MLS

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Специалист приступит к своей работе с 1 октября

Тренер сборной Канады покинул свой пост и возглавил клуб из MLS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Джон Хердман покинул пост главного тренера сборной Канады. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.

48-летний англичанин руководил канадцами с 2018 года. Под его руководством национальная команда провела 58 матчей - 36 побед, 7 ничьих и 16 поражений. В период с 2011 по 2018 годы он возглавлял женскую сборную Канады, с которой взял бронзу Олимпиады в 2012-м и 2016-м.

Стоит заметить, что Хердман нашел новое место работы. Специалист назначен новым главным тренером "Торонто". Как сообщает пресс-служба канадского клуба, Джон приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября.

"Торонто" занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции MLS. "Торонто" - единственный канадский клуб лиги.

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В статье: Канада Торонто (Канада)
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Источник:
canadasoccer.com

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