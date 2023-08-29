Тренер сборной Канады покинул свой пост и возглавил клуб из MLS
Специалист приступит к своей работе с 1 октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джон Хердман покинул пост главного тренера сборной Канады. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.
48-летний англичанин руководил канадцами с 2018 года. Под его руководством национальная команда провела 58 матчей - 36 побед, 7 ничьих и 16 поражений. В период с 2011 по 2018 годы он возглавлял женскую сборную Канады, с которой взял бронзу Олимпиады в 2012-м и 2016-м.
John Herdman Departs Canada Soccer— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) August 28, 2023
Men’s National Team.#CANMNT
Стоит заметить, что Хердман нашел новое место работы. Специалист назначен новым главным тренером "Торонто". Как сообщает пресс-служба канадского клуба, Джон приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября.
He's no stranger to BMO Field. Welcome, Gaffer ????— Toronto FC (@TorontoFC) August 28, 2023
Toronto FC name John Herdman as Head Coach#TFCLive
"Торонто" занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции MLS. "Торонто" - единственный канадский клуб лиги.
Популярное сейчас
- Промоутер Джошуа: Дюбуа попал в бандаж Усика – это был удар ниже пояса
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Днепру-1 тяжело найти тренера, кто возглавит Зорю, феерия от Симеоне. Главные новости за 28 августа
- Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО