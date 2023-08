Тренер сборной Канады покинул свой пост и возглавил клуб из MLS

Джон Хердман покинул пост главного тренера сборной Канады. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.

48-летний англичанин руководил канадцами с 2018 года. Под его руководством национальная команда провела 58 матчей - 36 побед, 7 ничьих и 16 поражений. В период с 2011 по 2018 годы он возглавлял женскую сборную Канады, с которой взял бронзу Олимпиады в 2012-м и 2016-м.

Стоит заметить, что Хердман нашел новое место работы. Специалист назначен новым главным тренером "Торонто". Как сообщает пресс-служба канадского клуба, Джон приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября.

He's no stranger to BMO Field. Welcome, Gaffer ????



Toronto FC name John Herdman as Head Coach#TFCLive