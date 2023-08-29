СМИ назвали новую дату встречи Эрдогана и Путина

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники во вторник, 29 августа.

Утверждается, что Путин и Эрдоган намерены обсудить новую формулу для зернового соглашения. Именно эту формулу попытается разработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и вскоре проведет переговоры в Москве.

Далее власти Турции обсудят с ООН варианты и разработают новую формулу, которая "может быть обсуждаема Эрдоганом и Путиным". Накануне агентство Bloomberg утверждало, что Эрдоган и Путин встретятся на территории РФ 8 сентября, после чего турецкий лидер отправится в Индию для участия в саммите G20 в Нью-Дели.

А накануне спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана скоро состоится, но не уточнил, когда это может произойти.