СМИ назвали новую дату встречи Эрдогана и Путина
Путин и Эрдоган планируют обсудить новую формулу для зернового соглашени
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Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники во вторник, 29 августа.
Утверждается, что Путин и Эрдоган намерены обсудить новую формулу для зернового соглашения. Именно эту формулу попытается разработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и вскоре проведет переговоры в Москве.
Далее власти Турции обсудят с ООН варианты и разработают новую формулу, которая "может быть обсуждаема Эрдоганом и Путиным". Накануне агентство Bloomberg утверждало, что Эрдоган и Путин встретятся на территории РФ 8 сентября, после чего турецкий лидер отправится в Индию для участия в саммите G20 в Нью-Дели.
А накануне спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана скоро состоится, но не уточнил, когда это может произойти.
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