Южная Корея объявила о помощи для Украины почти на 400 миллионов долларов

Южная Корея объявила о финансовой помощи Украине на следующий год в размере 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов), что в восемь раз больше, чем в этом году.

Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Reuters.

Пакет помощи включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов на гуманитарную помощь и еще 130 миллиардов вон через международные организации. (1 доллар = 1320,9600 вон)

В июле президент Южной Кореи Юн Сок Йоль анонсировал предоставление "большого объема военных поставок", однако не предоставил деталей.

Как пояснили минэкономики и финансов страны, увеличение помощи является частью усилий Южной Кореи, как ключевого члена мирового сообщества.

Ранее стало известно, что Южная Корея планирует передать Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования в рамках своего пакета помощи.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль вместе с супругой впервые посетил Украину. В ходе визита он обсудил с Владимиром Зеленским, в частности, реализацию украинской "формулы мира" и подготовку Глобального саммита мира.