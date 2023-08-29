Южная Корея объявила о помощи для Украины почти на 400 миллионов долларов
Южная Корея объявила о финансовой помощи Украине на следующий год
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Южная Корея объявила о финансовой помощи Украине на следующий год в размере 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов), что в восемь раз больше, чем в этом году.
Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Reuters.
Пакет помощи включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов на гуманитарную помощь и еще 130 миллиардов вон через международные организации. (1 доллар = 1320,9600 вон)
В июле президент Южной Кореи Юн Сок Йоль анонсировал предоставление "большого объема военных поставок", однако не предоставил деталей.
Как пояснили минэкономики и финансов страны, увеличение помощи является частью усилий Южной Кореи, как ключевого члена мирового сообщества.
Ранее стало известно, что Южная Корея планирует передать Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования в рамках своего пакета помощи.
15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль вместе с супругой впервые посетил Украину. В ходе визита он обсудил с Владимиром Зеленским, в частности, реализацию украинской "формулы мира" и подготовку Глобального саммита мира.
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