  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Южная Корея объявила о помощи для Украины почти на 400 миллионов долларов
В тренде

Южная Корея объявила о помощи для Украины почти на 400 миллионов долларов

Общие новости
(1 голосов)

Южная Корея объявила о финансовой помощи Украине на следующий год

Южная Корея объявила о помощи для Украины почти на 400 миллионов долларов

gettyimages

UA-Футбол
Новина українською

Южная Корея объявила о финансовой помощи Украине на следующий год в размере 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов), что в восемь раз больше, чем в этом году.

Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Reuters.

Пакет помощи включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов на гуманитарную помощь и еще 130 миллиардов вон через международные организации. (1 доллар = 1320,9600 вон)

В июле президент Южной Кореи Юн Сок Йоль анонсировал предоставление "большого объема военных поставок", однако не предоставил деталей.

Как пояснили минэкономики и финансов страны, увеличение помощи является частью усилий Южной Кореи, как ключевого члена мирового сообщества.

Ранее стало известно, что Южная Корея планирует передать Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования в рамках своего пакета помощи.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль вместе с супругой впервые посетил Украину. В ходе визита он обсудил с Владимиром Зеленским, в частности, реализацию украинской "формулы мира" и подготовку Глобального саммита мира.

По теме
yellow-arrow
Иванисеня, Мампасси, Виценец и др. КДК УАФ продолжит рассмотрение дел за деятельность в РФ
yellow-arrow
Кополовец: У Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Милевскому и дать ему работу
yellow-arrow
СМИ назвали новую дату встречи Эрдогана и Путина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
suspilne

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде