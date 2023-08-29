В России разбился вертолет, предположительно принадлежавший ФСБ - ФОТО
Все три члена экипажа погибли
фото из соцсетей
В Челябинской области РФ разбился вертолет Ми-8, предположительно принадлежавший ФСБ. По предварительным данным, 3 человека погибли.
Об этом сообщают руссСМИ.
"Вертолет Ми-8 разбился возле поселка Прудный в Сосновском районе Челябинской области. По уточненным данным, на борту находились 3 человека, все они погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет принадлежал ФСБ.
По данным росСМИ, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".
Кроме того, в экстренных службах РФ сообщили, что предварительная причина катастрофы – отказ техники.
Также в сети опубликовали первые фото с места падения Ми-8.
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