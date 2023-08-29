  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В России разбился вертолет, предположительно принадлежавший ФСБ - ФОТО
В тренде

В России разбился вертолет, предположительно принадлежавший ФСБ - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Все три члена экипажа погибли

В России разбился вертолет, предположительно принадлежавший ФСБ - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

В Челябинской области РФ разбился вертолет Ми-8, предположительно принадлежавший ФСБ. По предварительным данным, 3 человека погибли.

Читайте такжеРезников: Россияне могут попасть в котел под Купянском

Об этом сообщают руссСМИ.

"Вертолет Ми-8 разбился возле поселка Прудный в Сосновском районе Челябинской области. По уточненным данным, на борту находились 3 человека, все они погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет принадлежал ФСБ.

По данным росСМИ, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Кроме того, в экстренных службах РФ сообщили, что предварительная причина катастрофы – отказ техники.

Также в сети опубликовали первые фото с места падения Ми-8.

По теме
yellow-arrow
Иванисеня, Мампасси, Виценец и др. КДК УАФ продолжит рассмотрение дел за деятельность в РФ
yellow-arrow
Южная Корея объявила о помощи для Украины почти на 400 миллионов долларов
yellow-arrow
Кополовец: У Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Милевскому и дать ему работу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде