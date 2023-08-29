Украина вернула тела еще 84 погибших защитников.

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Тела вернули с временно оккупированных территорий. После идентификации их передадут родным для погребения.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников", - говорится в сообщении.

Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.