Украина вернула тела еще 84 погибших защитников
Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина вернула тела еще 84 погибших защитников.
Тела вернули с временно оккупированных территорий. После идентификации их передадут родным для погребения.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников", - говорится в сообщении.
Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кополовец: У Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Милевскому и дать ему работу
- Гарантии есть только у Зари, но не у Динамо и Днепра-1. О еврокубковых матчах недели
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн