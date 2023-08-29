Украинские воины подняли государственный флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над дачами на территории, которая сейчас является "серой зоной".

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Об этом сообщают херсонское издание "Мост" и херсонский журналист Константин Рыженко.

В сети появилось видео поднятия флага Украины.

На одном из зданий на территория садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.

Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван.

Они хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".

Отмечается, что дачи, над зданиями которых взвился флаг Украины, расположены между Антоновкой и Олешками.