Украинские воины подняли государственный флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО
На территории, которая сейчас является "серой зоной"
Zelenskiy Official
Воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над дачами на территории, которая сейчас является "серой зоной".
Об этом сообщают херсонское издание "Мост" и херсонский журналист Константин Рыженко.
В сети появилось видео поднятия флага Украины.
На одном из зданий на территория садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.
Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван.
Они хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".
Отмечается, что дачи, над зданиями которых взвился флаг Украины, расположены между Антоновкой и Олешками.
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