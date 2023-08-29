  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские воины подняли государственный флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО
В тренде

Украинские воины подняли государственный флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

На территории, которая сейчас является "серой зоной"

Украинские воины подняли государственный флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Zelenskiy Official

Новина українською

Воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над дачами на территории, которая сейчас является "серой зоной".

Читайте такжеРезников: Россияне могут попасть в котел под Купянском

Об этом сообщают херсонское издание "Мост" и херсонский журналист Константин Рыженко.

В сети появилось видео поднятия флага Украины.

На одном из зданий на территория садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.

Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван.

Они хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".

Отмечается, что дачи, над зданиями которых взвился флаг Украины, расположены между Антоновкой и Олешками.

По теме
yellow-arrow
"Футбол должен продолжаться". Paramount+ анонсировал сериал о прошлогодней кампании Шахтера в ЛЧ во время войны
yellow-arrow
Украина вернула тела еще 84 погибших защитников
yellow-arrow
В России разбился вертолет, предположительно принадлежавший ФСБ - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде