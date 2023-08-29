Forbes: ВСУ за время контрнаступления потеряли 5 из 71 танков Leopard 2
Еще около десятка машин получили повреждения
WM BLOOD
За 13 недель контрнаступления на юге и востоке украинская армия потеряла всего пять из 71 предоставленных танка Leopard 2, сообщает Forbes.
По данным издания, все потери Leopard 2 произошли в квадрате площадью около 65 кв км, между Малой Токмачкой на севере и Роботиным на юге.
Несколько больше танков немецкого производства — по меньшей мере 10 — получили повреждения. Но украинцы ремонтируют поврежденные танки на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.
Что еще важнее, по данным издания, почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков – всего 20 человек – спасся из своей машины, прежде чем она сгорела или взорвалась.
Самым важным для выживания экипажей Leopard 2 журналисты называют то, что немецкие производители танков KMW и Rheinmetall построили специальные башенные отсеки для своих 120-миллиметровых боеприпасов, которые при ударе взрываются наружу от экипажа.
Российские танки, напротив, хранят боеприпасы под башнями танков. Когда боеприпасы детонируют, башня – и три члена экипажа – взлетают в небо. Это главная причина, почему гораздо легче повредить Leopard 2, чем уничтожить и убить его экипаж. В то время как чистое попадание в российский Т-72 может взорвать танк и уничтожить экипаж.
По подсчетам Forbes, украинские бригады все еще располагают более чем 50 действующими Leopard 2 из 71 из начальной партии.
Новая партия из 14 Leopard 2A4, которая должна прибыть в начале следующего года, должна компенсировать эти потери. Кроме того, уже в пути, в том числе 31 американский танк М1 Abrams, имеющий еще более тяжелую броню, чем большинство Leopard 2.
Украинцы также получат не менее 165 немецких Leopard 1A5. Но они – в отличие от Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams – имеют минимальную бронированную защиту.
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