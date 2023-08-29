Бундеслига продолжает показывать свои матчи в России, часть денег от этого контракта идет в помощь Украине

Немецкая футбольная лиги (DFL), в отличие от Премьер-лиги Англии и Лиги 1 Франции, которые отозвали права, продолжает официально продавать телетрансляции матчей Бундеслиги 1 и Бундеслиги 2 российскому медиахолдингу "Матч ТВ".

При этом после 24 февраля 2022 года часть средств от продажи прав на телетрансляции немецкие клубы передают на помощь Украине.

Как сообщает Sportschau, на собрании представителей двух высших лиг 8 клубов проголосовали за то, чтобы прекратить благотворительные пожертвования и перечислять российские деньги клубам, как это предусмотрено регламентом. Источник не указывает, какие именно клубы выступили с такой инициативой.

При этом, 26 клубов проголосовали за продолжение пожертвований. Еще два клуба воздержались.

Впрочем, данный опрос носил рекомендательный характер и Лига сама примет решение о распределении средств.

Отмечается, что по данным на март 2023 года, в поддержку Украины DFL от контракта с "Матч ТВ" было направлено порядка 3 млн евро. Еще 1 млн евро был передан другим благотоврительным организациям.

Интересно, что "Матч ТВ" неоднократно цензурировал нежелательные для кремлевского режима моменты - вроде украинской символики на стадионах, призывов остановить войну и тому подобное.

Контракт DFL с "Матч ТВ" рассчитан до конца сезона-2024/25. Тендер на получение права показа матчей чемпионата Германии в следующем периоде прав должен начаться в этом году.