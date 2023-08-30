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Еще 26 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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На 570 оккупантов меньше

Еще 26 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.08.23.

Так, за вторник, 29 августа, было ликвидировано еще 570 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 262410 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 109 единиц техники, в частности, количество уничтоженных артиллерийских систем почти приблизилось к 5500.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 4423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин (+17) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 5476 (+26) ед,
  • РСЗО ‒ 733 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 500 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня (+8),
  • крылатые ракеты 1419 (+0),
  • корабли /катера (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7953 (+44) ед,
  • специальная техника ‒ 825 (+5).
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В статье: война с россией
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