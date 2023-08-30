Еще 26 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
На 570 оккупантов меньше
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.08.23.
Так, за вторник, 29 августа, было ликвидировано еще 570 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 262410 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 109 единиц техники, в частности, количество уничтоженных артиллерийских систем почти приблизилось к 5500.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 4423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин (+17) ед,
- артиллерийских систем ‒ 5476 (+26) ед,
- РСЗО ‒ 733 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 500 (+0) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня (+8),
- крылатые ракеты 1419 (+0),
- корабли /катера (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7953 (+44) ед,
- специальная техника ‒ 825 (+5).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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