Еще 26 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.08.23.

Так, за вторник, 29 августа, было ликвидировано еще 570 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 262410 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 109 единиц техники, в частности, количество уничтоженных артиллерийских систем почти приблизилось к 5500.

Потери россиян в технике: