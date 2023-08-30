РФ атаковала Киев ракетами и дронами, два человека погибли
Уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 БПЛА
Фото: ДСНС/Автор - невідомий
Ночью 30 августа 2023 года противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами.
Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, всего зафиксировано 44 вражеские воздушные цели:
28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс с Каспия и района Энгельса.
16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).
По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 43 воздушные цели в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей:
- 28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
В Киеве зафиксированы падения обломков ракет в нескольких районах. К сожалению, погибли люди. Пожары возникли в Шевченковском и Дарницком районах, работали отряды ГСЧС. В обоих районах обломки упали на территории нежилой застройки. Как сообщает Киевская городская военная администрация, в результате падения обломков погибли два человека. Еще три получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы. Погибшими оказались два охранника предприятия.
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