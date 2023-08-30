Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76

В ночь со вторника на среду аэропорты в Псковской, Московской, Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях были закрыты из-за массовой атаки беспилотников, сообщают российские СМИ.

В Пскове, где расположен военный аэродром "Кресты" и Черехинская военная база, произошли взрывы и возгорания. Как информирует пропагандистско-новостное агентство ТАСС, повреждены четыре тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, два из них были охвачены пожаром. Уцелевшие Ил-76 были перемещены на другие аэродромы.

Reportedly a burning Russian Il-76 at Pskov Airbase pic.twitter.com/Hp12PrYDub — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023

Также БпЛА были атакованы Орловская, Тульская, Московская, Калужская и Брянская области. Работало вражеское ПВО. Под атакой БпЛА был и временно оккупированный Севастополь.

В Брянске после взрыва предположительно возник пожар на заводе микроэлектроники "Кремний ЭЛ". Взрывы виксировались в Тульской и Орловской областях.