Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76
Массированная атака неустановленных беспилотников
фото з выдкритих джерел
В ночь со вторника на среду аэропорты в Псковской, Московской, Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях были закрыты из-за массовой атаки беспилотников, сообщают российские СМИ.
В Пскове, где расположен военный аэродром "Кресты" и Черехинская военная база, произошли взрывы и возгорания. Как информирует пропагандистско-новостное агентство ТАСС, повреждены четыре тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, два из них были охвачены пожаром. Уцелевшие Ил-76 были перемещены на другие аэродромы.
August 29, 2023
Reportedly a burning Russian Il-76 at Pskov Airbase pic.twitter.com/Hp12PrYDub— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023
Также БпЛА были атакованы Орловская, Тульская, Московская, Калужская и Брянская области. Работало вражеское ПВО. Под атакой БпЛА был и временно оккупированный Севастополь.
В Брянске после взрыва предположительно возник пожар на заводе микроэлектроники "Кремний ЭЛ". Взрывы виксировались в Тульской и Орловской областях.
Explosion in Bryansk pic.twitter.com/yZdGifRhnz— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023
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