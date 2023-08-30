Максиму Шацких - 45: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 30 августа, 45 лет празднует легендарный форвард киевского "Динамо" Максим Шацких. По случаю юбилея нападающего мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
30.08.2023 в 10:36
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