  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Максиму Шацких - 45: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
В тренде

Максиму Шацких - 45: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Результатами делитесь в комментариях

Максиму Шацких - 45: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 августа, 45 лет празднует легендарный форвард киевского "Динамо" Максим Шацких. По случаю юбилея нападающего мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Официальный твиттер УЕФА поздравил с юбилеем Максима Шацких
yellow-arrow
Дитятьев: Учусь на тренера, но также ищу клуб для игры в футбол
yellow-arrow
Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
30.08.2023 в 10:36
А я то все время думал что он Максим ШацкИХ
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде