ГУР подтвердило удар по аэропорту в Пскове
В российском Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных Ил-76
t.me/Bratchuk_Sergey
В ночь на среду на аэродроме в российском Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных Ил-76. Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина 30 августа.
"На аэродроме в Пскове были поражены вражеские объекты. Были взрывы, в результате которых были уничтожены четыре Ил-76 и еще несколько – повреждены", – заявил он.
По словам Юсова, сейчас уточняется информация, в том числе и по поводу потерь личного состава врага.
"Но поскольку это было ночное время, то они (потери военных РФ, – ред.) если и были – то были незначительны. Это было поражение с использованием спецтехники и работой соответствующих групп на территории и с территории государства-агрессора", – добавил представитель ГУР.
Издание утверждает, что к этой спецоперации причастно ГУР. Но в разведке не комментируют свою вероятную причастность к событиям в Пскове.
Речь идет о поражении с использованием спецтехники и работе соответствующих групп на территории России, отметил Андрей Юсов. Напомним, ночью 30 августа в РФ заявили о массированной атаке "украинских дронов". Силы ПВО вроде бы сбили цели в шести регионах.
В результате "налета" возник пожар в аэропорту Пскова, также было повреждено здание следственного комитета в Брянске.
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