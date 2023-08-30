Орбан: Украина не сможет победить РФ в войне из-за количественного превосходства российской армии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Украины в войне против России является "ложью и невозможна", поскольку армия РФ количественно превосходит украинские Силы обороны.

Об этом он сказал в интервью эксведущему Fox News Такеру Карлсону, передает Цензор.НЕТ.

"Это ложь. Это не только недоразумение, это ложь и невозможно. Каждый, кто имеет дело с политикой и разбирается в логике, цифрах и данных, знает, что об этом не может быть и речи", - заявил Орбан.

По его словам, победа Украины невозможна, поскольку россияне количественно превосходят украинскую армию.

"Россияне в этом гораздо сильнее, их гораздо больше, чем украинцев", - сказал глава правительства Венгрии.

Он якобы "глубоко симпатизирует" Украине. Впрочем, в ее победу не верит.

"Мы должны понять, что мы не можем победить их (россиян – ред.) своим мышлением. Они не будут убивать своего лидера. Они никогда не сдадутся. Они сохранят страну вместе и защитят ее", - добавил Орбан.

Также политик считает, что чем больше денег и оружия страны Запада направят Украине, тем большее вооружение будет производить РФ. По его словам, с Кремлем необходимо договориться о "новой архитектуре безопасности", которая будет гарантировать безопасность и обеспечит суверенитет Украины, но не членство в НАТО.

"Если любая западная страна направит свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей Мировой войне. Это очень опасный момент", - заявил премьер Венгрии.

По его мнению, "в случае с Россией должно быть решено нечто гораздо важнее свободы, которую Запад рассматривает как приоритет", а именно сохранение жизни украинцев.