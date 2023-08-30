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Россия выставила у Крымского моста баржи для защиты от украинских дронов - ФОТО

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Баржи вероятно будут использованы как основа для заграждений

Россия выставила у Крымского моста баржи для защиты от украинских дронов - ФОТО

t.me/radiosvoboda

Новина українською

Российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

В распоряжении СМИ появились спутниковые снимки сервиса Planet.com на которых видно, что к югу от моста установили баржи: они не "затоплены", а, скорее всего, закреплены якорями на одном месте.

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Эти баржи вероятно будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.

На снимках, сделанных 19 и 21 августа, также видны подготовительные работы в этом районе.

Напомним, что Крымский мост, который россияне построили незаконно, атаковали уже дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его спецслужбы.

В июле состоялась еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. Он отметил, что ее организовали с помощью морских дронов Sea Baby.

Россия выставила у Крымского моста баржи для защиты от украинских дронов - ФОТО - изображение 1Россия выставила у Крымского моста баржи для защиты от украинских дронов - ФОТО - изображение 2
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