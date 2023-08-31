ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника с 24.02.22 по 31.08.23.

За среду, 30 августа, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 263020 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц военной техники, в том числе 31 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике: