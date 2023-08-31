  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

Еще 610 оккупантов отправились в ад

ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника с 24.02.22 по 31.08.23.

За среду, 30 августа, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 263020 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц военной техники, в том числе 31 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4436 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 8604 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 5507 (+31) ед,
  • РСЗО - 734 (+1) ед,
  • средства ПВО - 500 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
  • крылатые ракеты - 1445 (+26),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7976 (+23) ед,
  • специальная техника – 830 (+5).
По теме
yellow-arrow
ВСУ наступают у Бахмута, есть успех на юге - Генштаб
yellow-arrow
На войне с Россией погиб 20-летний фанат Динамо
yellow-arrow
UA-Футбол принимает участие в аудиопремии лучших подкастеров Украины СЛУШНО-2023 – поддержите нас своим голосом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде