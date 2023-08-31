ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Еще 610 оккупантов отправились в ад
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника с 24.02.22 по 31.08.23.
За среду, 30 августа, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 263020 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц военной техники, в том числе 31 артиллерийскую систему.
Потери россиян в технике:
- танков - 4436 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 8604 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 5507 (+31) ед,
- РСЗО - 734 (+1) ед,
- средства ПВО - 500 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
- крылатые ракеты - 1445 (+26),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7976 (+23) ед,
- специальная техника – 830 (+5).
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