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На войне с Россией погиб 20-летний фанат Динамо

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Жизнь защитника оборвалась под Бахмутом

На войне с Россией погиб 20-летний фанат Динамо

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

На войне с Россией погиб фанат киевского "Динамо" Игорь Марковкин.

20-летний защитник с позывным "Коваль" воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Марковкин погиб на бахмутском направлении.

"Прожил достойную, но короткую жизнь… Вечный Почет и Слава Герою!" - говорится в заявлении ультрас

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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