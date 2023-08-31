На войне с Россией погиб 20-летний фанат Динамо
Жизнь защитника оборвалась под Бахмутом
Фото: із відкритих джерел
На войне с Россией погиб фанат киевского "Динамо" Игорь Марковкин.
20-летний защитник с позывным "Коваль" воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Марковкин погиб на бахмутском направлении.
"Прожил достойную, но короткую жизнь… Вечный Почет и Слава Герою!" - говорится в заявлении ультрас
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Карпаты за 585 тысяч евро выкупили у Александрии контракт Бабогло
- Директор Металлиста 1925: Нашелся бизнес, заинтересовавшийся клубом - в четверг состоится последний круг переговоров
- Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн