ВСУ наступают у Бахмута, есть успех на юге - Генштаб
Украинская армия продвигается на Бахмутском направлении, а также закрепляется на достигнутых рубежах на участке Новоданиловка-Новопрокоповка
фото - Генштаб ЗСУ
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на двух направлениях - Бахмутском и Мелитопольском. Об этом 31 августа сообщил Генеральный штаб.
Отмечается, что украинские войска имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка(Запорожская обл.), закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступать действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.
"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - подчеркнули в Генштабе.
Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях: здесь враг атаковал в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Клищиевки, Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел. Идут тяжелые бои.
Отметим, что за среду, 30 августа, Силами обороны было ликвидировано 610 окупантов и уничтожено 129 единиц военной техники, в том числе 31 артиллерийскую систему.
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