В Великобритании избрали нового министра обороны
Новым министром обороны Британии стал Грант Шеппс
фото из свободных источников
Сегодня, 31 августа, премьер Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны вместо Бена Уоллеса, объявившего о своем намерении уйти с поста в прошлом месяце, после четырех лет в должности.
Новым министром обороны Британии стал Грант Шеппс. Он занимал должность министра энергетической безопасности.
Весной 2022 года Грант сообщал, что принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших в Великобританию из-за вторжения РФ.
СМИ сообщали, что на прошлой неделе Шеппс посетил Киев по случаю празднования Дня независимости Украины.
The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq— UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 31, 2023
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