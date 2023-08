В Великобритании избрали нового министра обороны

Сегодня, 31 августа, премьер Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны вместо Бена Уоллеса, объявившего о своем намерении уйти с поста в прошлом месяце, после четырех лет в должности.

Новым министром обороны Британии стал Грант Шеппс. Он занимал должность министра энергетической безопасности.

Весной 2022 года Грант сообщал, что принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших в Великобританию из-за вторжения РФ.

СМИ сообщали, что на прошлой неделе Шеппс посетил Киев по случаю празднования Дня независимости Украины.

The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq