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В Великобритании избрали нового министра обороны

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Новым министром обороны Британии стал Грант Шеппс

В Великобритании избрали нового министра обороны

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Сегодня, 31 августа, премьер Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны вместо Бена Уоллеса, объявившего о своем намерении уйти с поста в прошлом месяце, после четырех лет в должности.

Новым министром обороны Британии стал Грант Шеппс. Он занимал должность министра энергетической безопасности.

Весной 2022 года Грант сообщал, что принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших в Великобританию из-за вторжения РФ.

СМИ сообщали, что на прошлой неделе Шеппс посетил Киев по случаю празднования Дня независимости Украины.

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В статье: война с россией
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