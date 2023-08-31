Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние в 700 километров - Зеленский

Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние 700 километров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания в четверг, 31 августа.

"Ежедневный селектор. Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные деяния. Наше движение вперед не останавливается. Минобороны – о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных «медеваков» – то, что сейчас очень необходимо. Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах! Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища. МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года. И, конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим все под контролем. Продолжаем работу."

Напомним, ночью 30 августа в РФ заявили о массированной атаке "украинских дронов". Силы ПВО вроде как сбили цели в шести регионах.

В частности, в результате "налета" возник пожар в аэропорту Пскова, где были размещены военные самолеты Ил-76.