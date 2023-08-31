Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние в 700 километров - Зеленский
Речь идет о дальнобойном оружии украинского производства
president.gov.ua
Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние 700 километров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания в четверг, 31 августа.
"Ежедневный селектор.
Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные деяния. Наше движение вперед не останавливается.
Минобороны – о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных «медеваков» – то, что сейчас очень необходимо.
Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!
Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища.
МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.
И, конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов.
Держим все под контролем. Продолжаем работу."
Напомним, ночью 30 августа в РФ заявили о массированной атаке "украинских дронов". Силы ПВО вроде как сбили цели в шести регионах.
В частности, в результате "налета" возник пожар в аэропорту Пскова, где были размещены военные самолеты Ил-76.
Популярное сейчас
- Киевское дерби и визит Шахтера в Ровно. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
- Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов
- В составе молодежной сборной Украины произошли изменения
- Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Новости по теме
- 23:36 Украинские Андрей Кравчук: Когда из России вернулся Ракицкий, Шахтер его поддержал, а руководство Ворсклы поддержало болельщиков
- 22:24 Украинские Мэр Ивано-Франковска: В первые дни войны то, что даже футболисты пошли служить – это были положительные моменты для общества
- 17:20 Украинские Россия выставила у Крымского моста баржи для защиты от украинских дронов - ФОТО