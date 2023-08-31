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Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние в 700 километров - Зеленский

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(1 голосов)

Речь идет о дальнобойном оружии украинского производства

Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние в 700 километров - Зеленский

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние 700 километров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания в четверг, 31 августа.

"Ежедневный селектор.

Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные деяния. Наше движение вперед не останавливается.

Минобороны – о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных «медеваков» – то, что сейчас очень необходимо.

Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!

Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища.

МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.

И, конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов.

Держим все под контролем. Продолжаем работу."

Напомним, ночью 30 августа в РФ заявили о массированной атаке "украинских дронов". Силы ПВО вроде как сбили цели в шести регионах.

В частности, в результате "налета" возник пожар в аэропорту Пскова, где были размещены военные самолеты Ил-76.

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В статье: война с россией
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Источник:
Zelenskiy_official

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
31.08.2023 в 15:08
Я не проти таких новин на футбольному сайті , але напишіть щось типу «Можемо в‘ї..ти по тренувальній базі московського Спартака»
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