США перебрасывают в Европу две эскадрильи носителей ядерного оружия F-35
На базу в Лейкенхите, расположенном в британском Саффолке, вскоре прибудут 54 самолета
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США планируют до конца текущего года разместить в Великобритании две эскадрильи самолетов пятого поколения F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом, 31 августа, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Сказано, что 54 самолета в скором времени прибудут на арендованную ВВС США базу в Лейкенхите в британском Саффолке. Ранее в официальных документах сообщалось о том, что ядерное оружие США может вернуться на британскую землю.
Потенциальный возврат ядерного оружия США на территорию Великобритании эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую холодную войну.
Напомним, в Германии появится завод по производству деталей для F-35. Его уже начали строить в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
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