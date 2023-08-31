Зеленский: Если не остановить коррупцию в рамках закона, это будет угрожать единству Украины

Президент Владимир Зеленский объяснил свое предложение по приравнению коррупции к государственной измене.

Об этом глава государства заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

Он отметил важность законодательно приравнять коррупцию к госизмене. По его словам, во время войны к вопросу о коррупционных рисках нужно подходить гораздо серьезнее, чем в мирное время.

"Люди борются, защищают свои дома, своих детей, делят свои пенсии и зарплаты с военными, а не со своими детьми", – пояснил президент.

По словам Зеленского, если не остановить коррупцию в рамках закона, то это чревато демотивацией людей, их веры в победу и для самого единства страны.

В то же время, президент не соглашается с тем, что коррупция в Украине есть повсюду.

"Мы не имеем права иметь коррупцию ни на каком уровне", - добавил Зеленский.

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Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнении коррупции к государственной измене в условиях военного времени.

Впоследствии в Европарламенте раскритиковали идею Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене.