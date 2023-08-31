  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Если не остановить коррупцию в рамках закона, это будет угрожать единству Украины
В тренде

Зеленский: Если не остановить коррупцию в рамках закона, это будет угрожать единству Украины

Общие новости
(1 голосов)

В то же время, президент не соглашается с тем, что коррупция в Украине есть повсюду

Зеленский: Если не остановить коррупцию в рамках закона, это будет угрожать единству Украины

BBC

Новина українською

Президент Владимир Зеленский объяснил свое предложение по приравнению коррупции к государственной измене.

Об этом глава государства заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

Он отметил важность законодательно приравнять коррупцию к госизмене. По его словам, во время войны к вопросу о коррупционных рисках нужно подходить гораздо серьезнее, чем в мирное время.

"Люди борются, защищают свои дома, своих детей, делят свои пенсии и зарплаты с военными, а не со своими детьми", – пояснил президент.

По словам Зеленского, если не остановить коррупцию в рамках закона, то это чревато демотивацией людей, их веры в победу и для самого единства страны.

В то же время, президент не соглашается с тем, что коррупция в Украине есть повсюду.

"Мы не имеем права иметь коррупцию ни на каком уровне", - добавил Зеленский.

Читайте такжеЗеленский на время войны хочет приравнять коррупцию к госизмене

Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнении коррупции к государственной измене в условиях военного времени.

Впоследствии в Европарламенте раскритиковали идею Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене.

По теме
yellow-arrow
Севилья, Порту и Галатасарай, - Степаненко назвал желанных соперников в группе ЛЧ
yellow-arrow
Зеленский: Украине нужно 160 истребителей F-16
yellow-arrow
Днепр-1 - Спартак: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде