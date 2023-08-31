Зеленский: Если не остановить коррупцию в рамках закона, это будет угрожать единству Украины
В то же время, президент не соглашается с тем, что коррупция в Украине есть повсюду
BBC
Президент Владимир Зеленский объяснил свое предложение по приравнению коррупции к государственной измене.
Об этом глава государства заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.
Он отметил важность законодательно приравнять коррупцию к госизмене. По его словам, во время войны к вопросу о коррупционных рисках нужно подходить гораздо серьезнее, чем в мирное время.
"Люди борются, защищают свои дома, своих детей, делят свои пенсии и зарплаты с военными, а не со своими детьми", – пояснил президент.
По словам Зеленского, если не остановить коррупцию в рамках закона, то это чревато демотивацией людей, их веры в победу и для самого единства страны.
В то же время, президент не соглашается с тем, что коррупция в Украине есть повсюду.
"Мы не имеем права иметь коррупцию ни на каком уровне", - добавил Зеленский.
Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнении коррупции к государственной измене в условиях военного времени.
Впоследствии в Европарламенте раскритиковали идею Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене.
Популярное сейчас
- На войне с Россией погиб 20-летний фанат Динамо
- Интер Майами впервые не смог выиграть матч с Месси в составе
- ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Александр Усик, нокаутировав Дюбуа, защитил свои пояса в супертяжелом весе
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО