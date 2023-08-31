Зеленский: Украине нужно 160 истребителей F-16

У Украины есть договоренности по поставке около полусотни истребителей F-16, но в общей сложности для защиты неба требуется около 160 таких самолетов, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом президент заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Сегодня у нас есть договоренность о будущих 50-60 самолетах.

Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы это был мощный воздушный флот, который бы не давал России доминировать в небе", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное, что этот процесс начат, хотя это и произошло "чуть позже", чем он хотел, потому что Украина хотела закрыть небо с первых дней войны.

Зеленский подчеркнул, что F-16 нужны не для контрнаступления, а для защиты гражданского населения, для защиты зернового коридора.

Президент ожидает, что истребители появятся в украинском небе в начале следующего года, это связано с длительным процессом подготовки пилотов и инфраструктуры.

"Мы воюем с Россией, воюем за нашу украинскую землю, но против захватнической политики Российской Федерации. Истребители нам нужны чисто защищать свою землю, свое море, свое небо", − подытожил Зеленский.