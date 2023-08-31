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"Я не брошу свое государство". Зеленский пойдет на второй срок, если выборы будут в 2024 году

Общие новости
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(1 голосов)
"Я не брошу свое государство". Зеленский пойдет на второй срок, если выборы будут в 2024 году

Володимир Зеленський

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах, если таковые состоятся в 2024 году во время войны.

Об этом сообщает BBC Украина.

Зеленский в интервью португальскому общественному телевидению RTP рассказал, при каких условиях во время войны могут состояться выборы.

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"Но вы собираетесь баллотироваться?" – уточнила журналистка.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", - ответил Зеленский.

Напомним, что перед выборами 2019 г. он обещал в своей программе, что не будет идти на второй срок.

Согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны пройти в Украине осенью 2023 года, а президентские - в марте 2024 года. Однако законодательство и Конституция запрещает проводить выборы в условиях военного положения.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии (6)
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БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
31.08.2023 в 23:22
Кто бы сомневался. За эту роль президента он нахапает поболе, чем за Голобородько...
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+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
31.08.2023 в 23:12
Зеленський піде на другий термін, переможе ... і на цей раз очільником СБУ призначить Юзіка, бо треба робити висновки з помилок!
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+1
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2023 в 23:02
Та не треба таких жертв, йди собі далі в квартал..
Ответить
+3
-2
Грязный Гаррик (C)
31.08.2023 в 22:54
Уходи...
Ответить
+5
-2
sergio07 (Запоріжжя)
31.08.2023 в 22:48
Дуже прикро.
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+3
-2
avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
31.08.2023 в 22:44
Ответить
+4
-2

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