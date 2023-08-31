"Я не брошу свое государство". Зеленский пойдет на второй срок, если выборы будут в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах, если таковые состоятся в 2024 году во время войны.

Об этом сообщает BBC Украина.

Зеленский в интервью португальскому общественному телевидению RTP рассказал, при каких условиях во время войны могут состояться выборы.

"Но вы собираетесь баллотироваться?" – уточнила журналистка.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", - ответил Зеленский.

Напомним, что перед выборами 2019 г. он обещал в своей программе, что не будет идти на второй срок.

Согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны пройти в Украине осенью 2023 года, а президентские - в марте 2024 года. Однако законодательство и Конституция запрещает проводить выборы в условиях военного положения.