"Я не брошу свое государство". Зеленский пойдет на второй срок, если выборы будут в 2024 году
Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах, если таковые состоятся в 2024 году во время войны.
Об этом сообщает BBC Украина.
Зеленский в интервью португальскому общественному телевидению RTP рассказал, при каких условиях во время войны могут состояться выборы.
"Но вы собираетесь баллотироваться?" – уточнила журналистка.
"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", - ответил Зеленский.
Напомним, что перед выборами 2019 г. он обещал в своей программе, что не будет идти на второй срок.
Согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны пройти в Украине осенью 2023 года, а президентские - в марте 2024 года. Однако законодательство и Конституция запрещает проводить выборы в условиях военного положения.
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