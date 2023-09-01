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Вылет Динамо и Днепра-1 из еврокубков, Заря в ЛК, Шахтер сыграет с Барсой. Главные новости за 31 августа

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А также новый клуб Яремчука и состав сборной Англии на матч с Украиной 

Вылет Динамо и Днепра-1 из еврокубков, Заря в ЛК, Шахтер сыграет с Барсой. Главные новости за 31 августа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 31 августа

Динамо впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков

Киевское "Динамо" проиграло "Бешикташу" во втором матче плей-офф Лиги конференций. Первый тайм был более-менее равный, но после перерыва турецкая команда прибавила, и в итоге на 52-й минуте Абубакар забил единственный в матче гол. "Динамо" не смогло ничем ответить. 1:0 – Киев впервые за 18 лет не сыграет осенью в еврокубках.

Днепр-1 проиграл Спартаку с уникальным достижением

"Днепр-1" не смог справиться со "Спартаком" Трнавой. Первый матч днепряне доигрывали вдевятером, но смогли сохранить вничью. На этот раз "Днепр-1" получил два удаления уже в овертайме, и тогда же пропустил второй гол. В основное время команды сыграли 1:1, однако мяч "Днепра-1" был автоголом "Спартака". 1:2 – "Днепр-1" стал первой в истории командой, которая вылетела из трех еврокубков подряд, не победив ни в одном раунде.

Заря победила Славию, но вылетела в ЛК

"Заря" провела неплохой матч против "Славии" во втором матче квалификации Лиги Европы, но все-таки не смогла справиться с чешской командой по сумме двух поединков (2:3). Зрелищные голы Алефиренко и Антюха в первом тайме подарили "Заре" надежду, но гол Юрасека в конце матча вывел "Славию" в группу Лиги Европы, а "Зарю" – в группу Лиги конференций.

Шахтер узнал своих соперников в Лиге чемпионов

Вчера состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Шахтер" был в третьей корзине. "Горняки" попали в группу H и получили в соперники "Барселону", "Порту" и "Антверпен". Самой интересной будет группа F, где собрались "Пари Сен-Жермен", "Боруссия" Дортмунд, "Милан" и "Ньюкасл".

Яремчук присоединяется к Валенсии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук пропустил матч "Брюгге" с "Осасуной" в квалификации Лиги конференций по уважительной причине. Как сообщают источники в Бельгии и Испании, 27-летний форвард в последний день трансферного окна присоединится на правах аренды к "Валенсии".

Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины

В последний день лета в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины. Последний победитель кубка "Динамо" сыграет в киевском дерби с "Оболонью", "Верес" примет "Шахтер", соперником "Зари" будет "Мариуполь", а "Днепра-1" – "Полесье".

Гарет Саутгейт назвал состав сборной Англии на матч с Украиной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой команды на матч отборочного турнира Евро-2024 против Украины (9 сентября) и товарищеский поединок с Шотландией (12 сентября). В списке Саутгейта 26 игроков. Дебютные вызовы получили защитник "Челси" Леви Колвилл и нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа. Обращает на себя внимание отсутствие одного из лидеров "трех львов" Рахима Стерлинга.

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