Элина Свитолина на характере обыграла россиянку во втором раунде US Open

Поздним вечером четверга, 31 августа, в рамках открытого чемпионата США по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина встречалась с представительницей страны-агрессора Анастасией Павлюченковой.

Свитолина проиграла первый сет, отдав свою подачу в самом конце при счете 6:5 в пользу соперницы. Сломать ход игры удалось в седьмом гейме второго сета, когда Элина сделала брейк. Этого хватило, чтобы выровнять положение – 6:4. А в начале третьего Свитолина дважды взяла подачу соперницы и повела 4:0. Только после этого украинка немного сбавила обороты, но в целом спокойно довела игру до своей победы.

Элина Свитолина в течение игры, продолжавшейся почти 3 часа, совершила гораздо больше эйсов (10 против 3), гораздо более качественно атаковала (41 виннерс против 31), а также меньше ошибалась (36 против 45 ошибок). Все это в комплексе и позволило выйти в третий раунд последнего в сезоне мейджора.

В 1/16 финала Элина Свитолина сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Игра запланирована на 2 сентября.

US Open. Второй круг. Женщины

Элина Свитолина (Украина, 26) – Анастасия Павлюченкова (нейтральная, 98) 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)

Добавим, что Свитолина уже в седьмой раз выходит по меньшей мере в третий раунд US Open. Высочайшим ее достижением является полуфинал 2019-го года.