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23 танка за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Ликвидировано еще 470 окупантов

23 танка за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.09.23.

За четверг, 31 августа, было ликвидировано еще 470 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 263 490 человек.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 94 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных танков и 23 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4459 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 8613 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 5530 (+23) ед,
  • РСЗО - 735 (+1) ед,
  • средства ПВО - 500 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),
  • крылатые ракеты - 1445(0),
  • корабли /катера - 18(0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8009 (+33) ед,
  • специальная техника – 831 (+1).
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В статье: война с россией
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