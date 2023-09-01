23 танка за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.09.23.

За четверг, 31 августа, было ликвидировано еще 470 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 263 490 человек.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 94 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных танков и 23 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: