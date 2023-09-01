23 танка за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Ликвидировано еще 470 окупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.09.23.
За четверг, 31 августа, было ликвидировано еще 470 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 263 490 человек.
Также за прошедшие сутки было уничтожено 94 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных танков и 23 единицы артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4459 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 8613 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 5530 (+23) ед,
- РСЗО - 735 (+1) ед,
- средства ПВО - 500 (0) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),
- крылатые ракеты - 1445(0),
- корабли /катера - 18(0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8009 (+33) ед,
- специальная техника – 831 (+1).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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