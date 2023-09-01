Украина в сентябре получит американские танки Abrams - источник
Украина уже в сентябре должна получить первые десять танков Abrams
Getty Images / Global Images Ukraine
Группа украинских солдат завершила учебную программу на американских танках M1 Abrams, новом смертоносном оружии, которое должно помочь Украине прорвать прочную оборону России. Около 200 украинцев прошли практику на учебных танках на полигонах армии США в Германии.
Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября, по словам официального представителя Министерства обороны и другого анонима, знакомого по этому вопросу. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст силам Украины преимущество, чтобы протолкнуть ожесточенную оборону России в изнурительном контрнаступлении.
Десять из 70-тонных танков находятся в Германии на завершающем ремонте, сказал представитель министерства обороны. После этого их отправят в Украину.
Танки Abrams являются частью примерно 300 танков, обещанных западными союзниками, включая танки Leopard 2 из Испании и Германии, танки Challenger из Великобритании и легкие танки Leclerc из Франции.
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