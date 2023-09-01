США закупят для Украины ракеты AMRAAM: известны детали контракта

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на закупку для Украины ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM).

Как сообщается на сайте Пентагона, сумма контракта составляет 192 миллиона долларов.

"Этот контракт предусматривает закупку Raytheon боевого оружия AMRAAM из различных источников. Работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона, и, как ожидается, будут завершены к 29 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства на этот контракт выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

Американские ракеты AMRAAM - что известно

AMRAAM - американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Максимальная дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 километров.

Ранее сообщалось, что США заказали ракеты AMRAAM различных модификаций в количестве от полутора до трех тысяч штук для 15 стран, и часть из них передадут Украине.

Как отмечали эксперты, увернуться от этой ракеты невозможно, потому что она имеет управляемость на всех участках траектории. Дальность полета этой ракеты может составлять до 180 километров.