Под Новоегоровкой Луганской области ВСУ уничтожили шесть российских танков, из них два новейших Т90М
За сутки на Лимано-Купянском направлении ВСУ уничтожили семь российских танков
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За сутки на Лимано-Купянском направлении ВСУ уничтожили семь российских танков, шесть из них возле Новоегоровки на Луганщине.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ.
"В районе Новоегоровки вчера враг нанес девять авиационных ударов. В районе этого населенного пункта за вчера враг Там произошло восемь штурмов со стороны противника. Среди семи сожженных танков, два - современные Т-90 "Прорыв", - говорится в сообщении.
Позиции наших военных и села на нашем участке фронта обстреляны россиянами 650 раз из артиллерии различных систем, нанесено 14 авиационных ударов. Украинским защитникам удалось ликвидировать 77 оккупантов.
"Также россияне недосчитались БМП, трех автомобилей, 82-мм миномета, гаубицы "Мста-Б", артиллерийской установки "Пион", беспилотника и двух складов с боеприпасами", - добавил Евлаш.
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