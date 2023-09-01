  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под Новоегоровкой Луганской области ВСУ уничтожили шесть российских танков, из них два новейших Т90М
В тренде

Под Новоегоровкой Луганской области ВСУ уничтожили шесть российских танков, из них два новейших Т90М

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

За сутки на Лимано-Купянском направлении ВСУ уничтожили семь российских танков

Под Новоегоровкой Луганской области ВСУ уничтожили шесть российских танков, из них два новейших Т90М

скриншот

Новина українською

За сутки на Лимано-Купянском направлении ВСУ уничтожили семь российских танков, шесть из них возле Новоегоровки на Луганщине.

Читайте такжеЗеленский: Если не остановить коррупцию в рамках закона, это будет угрожать единству Украины

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе Новоегоровки вчера враг нанес девять авиационных ударов. В районе этого населенного пункта за вчера враг Там произошло восемь штурмов со стороны противника. Среди семи сожженных танков, два - современные Т-90 "Прорыв", - говорится в сообщении.

Позиции наших военных и села на нашем участке фронта обстреляны россиянами 650 раз из артиллерии различных систем, нанесено 14 авиационных ударов. Украинским защитникам удалось ликвидировать 77 оккупантов.

"Также россияне недосчитались БМП, трех автомобилей, 82-мм миномета, гаубицы "Мста-Б", артиллерийской установки "Пион", беспилотника и двух складов с боеприпасами", - добавил Евлаш.

По теме
yellow-arrow
США закупят для Украины ракеты AMRAAM: известны детали контракта
yellow-arrow
Украина в сентябре получит американские танки Abrams - источник
yellow-arrow
23 танка за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде