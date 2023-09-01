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МОК не допустил российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры

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Они стартуют в сентябре

МОК не допустил российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский совет Азии (OCA) заявил, что спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к соревнованиям на Азиатских играх. Так решил Международный олимпийский комитет

Напомним, что соревнования начинаются 23 сентября.

"Никаких российских или белорусских атлетов. Это решение МОК, а не OCA", — приводит заявление OCA The Indian Express.

Ранее ОСА согласился допустить на Азиатские игры максимум 500 спортсменов из двух стран, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Это решение должен был одобрить МОК, подтверждающие сообщения от которого в ОСА до сих пор не поступало.

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В статье: МОК
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