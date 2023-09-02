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Почти 600 россиян и 30 артсистем — Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки

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Общие потери окупантов составляют примерно 264 060 человек

Почти 600 россиян и 30 артсистем — Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки

Генштаб ЗСУ

Новина українською

По состоянию на утро 2 сентября общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 264 060 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, в сутки российское войско потеряло 570 военных, а также 30 артсистем.

В технике россияне потеряли:

  • танков - 4471 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 8637 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 5560 (+30) ед,
  • РСЗО - 736 (+1) ед,
  • средства ПВО - 501 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4433 (+12),
  • крылатые ракеты - 1447 (+2),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8043 (+34) ед,
  • специальная техника - 835 (+4).

Напомним, в отчете за первое сентября речь шла об уничтожении 23 танков и 23 артиллерийских систем.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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