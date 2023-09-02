Почти 600 россиян и 30 артсистем — Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки
Общие потери окупантов составляют примерно 264 060 человек
Генштаб ЗСУ
По состоянию на утро 2 сентября общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 264 060 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, в сутки российское войско потеряло 570 военных, а также 30 артсистем.
В технике россияне потеряли:
- танков - 4471 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 8637 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 5560 (+30) ед,
- РСЗО - 736 (+1) ед,
- средства ПВО - 501 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4433 (+12),
- крылатые ракеты - 1447 (+2),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8043 (+34) ед,
- специальная техника - 835 (+4).
Напомним, в отчете
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