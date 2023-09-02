Почти 600 россиян и 30 артсистем — Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки

По состоянию на утро 2 сентября общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 264 060 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, в сутки российское войско потеряло 570 военных, а также 30 артсистем.

В технике россияне потеряли:

танков - 4471 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 8637 (+24) ед,

артиллерийских систем - 5560 (+30) ед,

РСЗО - 736 (+1) ед,

средства ПВО - 501 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4433 (+12),

крылатые ракеты - 1447 (+2),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8043 (+34) ед,

специальная техника - 835 (+4).