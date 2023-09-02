Россияне обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами

Россияне обстреляли запрещенными боеприпасами из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате обстрела ранения получили двое энергетиков, сообщила Сумская областная прокуратура.

"Рашисты попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". 56-летний и 31-летний работники получили ранения. Кроме того, в результате атаки врага повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).