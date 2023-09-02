  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и залогом более 509 млн грн
В тренде

Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и залогом более 509 млн грн

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Также в Днепре олигарха обязали сдать все документы

Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и залогом более 509 млн грн

Фото - Суспільне / Автор - Олександр Магула

Новина українською

Сегодня, 2 сентября суд избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Ему было вынесено решение в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре.

Коломойский имеет возможность внести залог в размере более 500 миллионов гривен. Также бывшему президенту "Днепра" запретили общаться со свидетелями и обязали сдать все документы.

Напомним, следователи утверждают, что Коломойский незаконно завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и впоследствии их легализовал.

В свою очередь, в СБУ добавляли, что в течение 2013-2020 годов Коломойский присваивал средства путем их вывода за границу. С этой целью он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

По теме
yellow-arrow
Генштаб: За сутки ВСУ поразили 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления и ЗРК противника
yellow-arrow
Вейналдум подписал контракт с Аль-Иттифаком
yellow-arrow
Россияне обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Коломойский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
OlekSH
02.09.2023 в 21:48
Ржу)) Норм схема..., спи....ть 570 лямов, отдать 509 залога и свалить
Ответить
+1
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.09.2023 в 21:28
коломойскому запрещено общаться с зелёным и узнать куда он перепрятал 40 лимонов зеленых
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде