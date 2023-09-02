Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и залогом более 509 млн грн

Сегодня, 2 сентября суд избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Ему было вынесено решение в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре.

Коломойский имеет возможность внести залог в размере более 500 миллионов гривен. Также бывшему президенту "Днепра" запретили общаться со свидетелями и обязали сдать все документы.

Напомним, следователи утверждают, что Коломойский незаконно завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и впоследствии их легализовал.

В свою очередь, в СБУ добавляли, что в течение 2013-2020 годов Коломойский присваивал средства путем их вывода за границу. С этой целью он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.