Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и залогом более 509 млн грн
Также в Днепре олигарха обязали сдать все документы
Фото - Суспільне / Автор - Олександр Магула
Сегодня, 2 сентября суд избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Ему было вынесено решение в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре.
Коломойский имеет возможность внести залог в размере более 500 миллионов гривен. Также бывшему президенту "Днепра" запретили общаться со свидетелями и обязали сдать все документы.
Напомним, следователи утверждают, что Коломойский незаконно завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и впоследствии их легализовал.
В свою очередь, в СБУ добавляли, что в течение 2013-2020 годов Коломойский присваивал средства путем их вывода за границу. С этой целью он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
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