Свитолина уступила Пегуле в третьем круге US Open
Украинка не смогла одержать победу в третьем сете
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила американке Джессике Пегуле по итогам трех сетов - 4:6, 6:4, 2:6. Матч проходил в рамках третьего круга US Open.
Элина выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки, против 9 и 2 у соперницы соответственно.
Сейчас оппонентка ведет в личных встречах со счетом 4-1. В этом сезоне Пегула также в трех сетах победила Свитолину в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
Для Элины это было десятое выступление в основной сетке US Open. Лучший результат украинка показала в 2019 году. Тогда она дошла до полуфинала.
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 26) - Джессика Пегула (США, 3) 4:6, 6:4, 2:6
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