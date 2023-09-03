Свитолина уступила Пегуле в третьем круге US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила американке Джессике Пегуле по итогам трех сетов - 4:6, 6:4, 2:6. Матч проходил в рамках третьего круга US Open.

Элина выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки, против 9 и 2 у соперницы соответственно.

Сейчас оппонентка ведет в личных встречах со счетом 4-1. В этом сезоне Пегула также в трех сетах победила Свитолину в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

Для Элины это было десятое выступление в основной сетке US Open. Лучший результат украинка показала в 2019 году. Тогда она дошла до полуфинала.

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 26) - Джессика Пегула (США, 3) 4:6, 6:4, 2:6