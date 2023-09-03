Силы обороны за минувшие сутки уничтожили около 120 единиц российской техники. Генштаб обновил данные потерь россиян
Также ликвидировано шесть сотен оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал актуальные данные потерь российской армии.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 600 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 119 единиц техники.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 264 660 (+600 за прошлые сутки) человек,
- танков ‒ 4476 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8649 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 5582 (+22) ед,
- РСЗО – 739 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 502 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11),
- крылатых ракет ‒ 1447 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8102 (+59) ед,
- специальной техники – 841 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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