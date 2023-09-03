Силы обороны за минувшие сутки уничтожили около 120 единиц российской техники. Генштаб обновил данные потерь россиян

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал актуальные данные потерь российской армии.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 600 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 119 единиц техники.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: