Ночью россияне атаковали Одесщину 25 Шахедами. Украинская ПВО справилась почти со всеми
Однако все равно три единицы достигли цели
Zelenskiy Official
В ночь со 2 на 3 сентября россияне атаковали Одесскую области с воздуха. Для своей операции они применили 25 ударных дронов “Шахед”.
БПЛА запустили с южного и юго-восточного направления: крымский мыс Чауда и российский город Приморско-Ахтарск.
Командование Воздушных Сил сообщает, что украинская ПВО сбила 22 ударных дрона.
Отметим, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще почти 120 единиц техники, не считая вышеуказанных "Шахедов".
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