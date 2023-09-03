Ночью россияне атаковали Одесщину 25 Шахедами. Украинская ПВО справилась почти со всеми

В ночь со 2 на 3 сентября россияне атаковали Одесскую области с воздуха. Для своей операции они применили 25 ударных дронов “Шахед”.

БПЛА запустили с южного и юго-восточного направления: крымский мыс Чауда и российский город Приморско-Ахтарск.

Командование Воздушных Сил сообщает, что украинская ПВО сбила 22 ударных дрона.

Отметим, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще почти 120 единиц техники, не считая вышеуказанных "Шахедов".