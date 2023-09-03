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Ребров – об отношении к войне в ОАЭ: Им действительно это не интересно, но меня в команде поддерживали

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Тренер объяснил, почему в арабской стране не обращают внимания на войну в Украине

Ребров – об отношении к войне в ОАЭ: Им действительно это не интересно, но меня в команде поддерживали

Фото: Сергій Ребров

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал об отношении к российско-украинской войне на Ближнем Востоке.

– В начале полномасштабного вторжения вы были в ОАЭ. Как вообще восточный регион оценивает происходящее здесь? Или им действительно это не очень интересно?

– Им действительно это неинтересно. Но я помню, что в моей команде все поддерживали. Если вы помните, когда мы выиграли чемпионат ОАЭ, то все сфотографировались с украинским флагом. Вся команда была рядом и помогла нам.

Даже сейчас, когда в "Аль-Айне" играл Андрей Ярмоленко, все уважительно к нему относились. Когда я спрашивал у игроков, то да – они слышат о войне, поддерживают, но Эмираты – это очень нейтральная страна, где даже не дают разрешения проносить флаг на стадион.

Да, на стадионе нельзя быть с флагом. Для меня было неожиданностью, что они позволили мне взять флаг, поэтому сама страна – очень нейтральная и очень тяжело там что-то изменить, – сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров ОАЭ война с россией
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Источник:
Бомбардир

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