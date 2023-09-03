Украина, Польша и страны Балтии бойкотировали конгресс CEV из-за приглашения представителей РФ и Беларуси

Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония бойкотировали конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV) из-за приглашения представителей России и Беларуси.

Соответствующая информация появилась на страницах социальных сетей Федерации волейбола Украины. Представители ФВУ прокомментировали ситуацию:

"Во-первых, совершенно неожиданно, туда допустили представителей России и Беларуси, хотя клубы и сборные обеих стран до сих пор отстранены от участия в международных соревнованиях.

Во-вторых, поскольку сейчас должно было состояться голосование по допуску отдельных кандидатов к выборам на пост президента Европейской конфедерации волейбола (они состоятся в следующем году), нынешнее руководство, по сомнительным причинам, постаралось лишить этого права отдельных претендентов."