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Украина, Польша и страны Балтии бойкотировали конгресс CEV из-за приглашения представителей РФ и Беларуси

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Инцидент, который возмутил представителей многих стран

Украина, Польша и страны Балтии бойкотировали конгресс CEV из-за приглашения представителей РФ и Беларуси

Фото: федерація волейболу України

Новина українською

Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония бойкотировали конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV) из-за приглашения представителей России и Беларуси.

Соответствующая информация появилась на страницах социальных сетей Федерации волейбола Украины. Представители ФВУ прокомментировали ситуацию:

"Во-первых, совершенно неожиданно, туда допустили представителей России и Беларуси, хотя клубы и сборные обеих стран до сих пор отстранены от участия в международных соревнованиях.

Во-вторых, поскольку сейчас должно было состояться голосование по допуску отдельных кандидатов к выборам на пост президента Европейской конфедерации волейбола (они состоятся в следующем году), нынешнее руководство, по сомнительным причинам, постаралось лишить этого права отдельных претендентов."

Президент ФВУ Михаил Мельник также дал комментарии относительно инцидента:

"Мы узнали об этом решении руководства ЕКВ в пятницу, поэтому у нас было мало времени, чтобы должным образом отреагировать. Но это просто аморально - сидеть рядом с представителями страны, которая в центре Европы XXI века развязала захватническую войну, унесшую жизни сотен тысяч людей! Соответственно, очень благодарен руководству федераций Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, которые полностью поддержали нас!"

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В статье: Федерация волейбола Украины
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