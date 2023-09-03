Украина, Польша и страны Балтии бойкотировали конгресс CEV из-за приглашения представителей РФ и Беларуси
Инцидент, который возмутил представителей многих стран
Фото: федерація волейболу України
Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония бойкотировали конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV) из-за приглашения представителей России и Беларуси.
Соответствующая информация появилась на страницах социальных сетей Федерации волейбола Украины. Представители ФВУ прокомментировали ситуацию:
"Во-первых, совершенно неожиданно, туда допустили представителей России и Беларуси, хотя клубы и сборные обеих стран до сих пор отстранены от участия в международных соревнованиях.
Во-вторых, поскольку сейчас должно было состояться голосование по допуску отдельных кандидатов к выборам на пост президента Европейской конфедерации волейбола (они состоятся в следующем году), нынешнее руководство, по сомнительным причинам, постаралось лишить этого права отдельных претендентов."
Президент ФВУ Михаил Мельник также дал комментарии относительно инцидента:
"Мы узнали об этом решении руководства ЕКВ в пятницу, поэтому у нас было мало времени, чтобы должным образом отреагировать. Но это просто аморально - сидеть рядом с представителями страны, которая в центре Европы XXI века развязала захватническую войну, унесшую жизни сотен тысяч людей! Соответственно, очень благодарен руководству федераций Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, которые полностью поддержали нас!"
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