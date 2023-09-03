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Зеленский объявил, что Резникова должен заменить Умеров

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Будущий глава Министерства обороны

Зеленский объявил, что Резникова должен заменить Умеров

Facebook Рустем Умєров / Rustem Umerov

Новина українською

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров должен заменить Алексея Резникова на посту главы Министерства обороны.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны.

Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал президент.

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В статье: Владимир Зеленский Алексей Резников война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
03.09.2023 в 22:34
Тоже самое только в профиль...Дайте ему 100 дней он научиться...Украина это клондайк для всяких аматоров - попытать счастье на должностях от которых зависят 25 млн оставшихся украинцев...очень горько и печально от этого...
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