Зеленский объявил, что Резникова должен заменить Умеров
Будущий глава Министерства обороны
Facebook Рустем Умєров / Rustem Umerov
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров должен заменить Алексея Резникова на посту главы Министерства обороны.
"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны.
Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал президент.
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