Зеленский объявил, что Резникова должен заменить Умеров

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров должен заменить Алексея Резникова на посту главы Министерства обороны.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны.

Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал президент.